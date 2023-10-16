Şırnak'ta Tek Başına Çay Servisi Yapan Nizamettin Enc

Şırnak'ta binlerce davetlinin katıldığı düğünlerde tek başına çay servisi yapan Nizamettin Enc, geçimini yaptığı işle sağlıyor.

Şırnak'ta aşiret düğünleri binlerce davetlinin katılımıyla coşkulu bir şekilde yapılıyor. Davetlilere konaklamadan yemeğe, içecek servisine kadar tüm hizmetler veriliyor. Uludere ilçesinde Nizamettin Enc, Goyan Aşireti'nin binlerce davetlisinin katıldığı düğünlerde tek başına çay servisi yapıyor. En az 5 bin davetlinin katıldığı düğünlerde normalde çay ikramı için düğün sahipleri ekip tutarken, bu işi Enc tek başına yapıyor.

Çaycı Nizamettin Enc, düğünlerde tek başına çalıştığını belirterek, "Gülyazı köyünde kalıyorum. Bütün bölgenin düğünlerine tek başıma gidiyorum. Yaptığım hizmet çok beğeniliyor. Maddi durumum iyi olmadığı için ocak alıp çalışamıyorum. Çaydanlıkla, elimde bardaklarla hızlı gidip herkese çay veriyorum. İşimi seviyorum" dedi. - ŞIRNAK