Sıcak Hava Balonu Cami Minaresine Çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi ve bir cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydeden vatandaş, balonun patlamış olabileceğini veya inecek yer aradığını söyledi.

Sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı, yürekler ağza geldi

O anları kaydeden vatandaş: "Patladı belki de, inecek yer arıyor"

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anlar kaydeden vatandaş da, "Patladı belki de, inecek yer arıyor" dedi.

Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti. Cep telefonuna yansıyan görüntüler de bir kadın da, "Camiye çarpacak. Bizi görüyorlardır, el sallayalım. Camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi. Ağırmış demek ki. Patladı belki de, takıldı belki de. İnecek yer alıyor" dedi.