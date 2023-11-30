Şarampole devrilen vinçte 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, Hacı Bayram Börcek'in kullandığı vinç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Yunus Emre Göneç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.
Hacı Bayram Börcek'in kullandığı vinç, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yunus Emre Göneç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.