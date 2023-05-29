Şanlıurfa'da Yaralı Bulunan Gökdoğan Tedavi Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı. Birecik İlçe Jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan gökdoğan kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan gökdoğan tedavi altına alındı.
Birecik İlçe Jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan gökdoğan kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam