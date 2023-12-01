Şanlıurfa'da Vinç Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vinç kontrolden çıkarak şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Siverek'te vinç şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vinç kontrolden çıkarak şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 5. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hacı Bayram B.'nin idaresindeki 4400230051 plakalı vinç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte Yunus Emre G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.