Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.