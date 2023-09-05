Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop yolunun 18. kilometresi Alparslan Mahallesi'nde saat 09.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif A. idaresindeki 55 TK 157 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Görkem A.'nın kullandığı tescilsiz motosiklet çarptı. Kazada Görkem A. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam