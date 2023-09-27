Sakarya'da tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halinde olan bir tarım aracı devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Mahallesi'nde seyreden Ekrem U. (73) idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam