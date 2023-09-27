Sakarya'da tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halinde olan bir tarım aracı devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.