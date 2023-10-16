Odunpazarı'na Yeni Bir Park Kazandırıldı

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Mahallesi'ne 13 bin metrekarelik yeni bir park yaparak ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı, oturma birimleri ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Odunpazarı Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, Ihlamurkent Mahallesi'ne 13 bin metrekarelik yeni bir park yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan mevcut park ve spor alanlarını yenilerken, diğer taraftan da ilçedeki parkların sayısını artırıyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Ihlamurkent Mahallesi Gökçeada Sokakta 13 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen yeni park çalışması ile bölgeye yepyeni bir park kazandırdı.

Çocuk oyun alanı, fitness alanı, oturma birimleri ve yürüyüş yollarının yer aldığı parkta, park içi ve çevresinde vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Ağaç ve bitki dikimi sonrasında alanda çim ekimi yapan ekipler, son olarak kent mobilyalarının montajını da tamamladı. Çalışmaların tamamlanması ile vatandaşın hizmetine sunulan park, çevre sakinlerinin beğenisini kazandı.

Odunpazarı'na yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden belediye yetkilileri, ayrıca Odunpazarı bölgesinde bulunan parklar ile spor alanlarında yenileme ve bakım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı. Bu parkın çocuklara ve kendilerine iyi geldiğini belirten Ihlamurkent sakinleri ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.