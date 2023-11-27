Nazilli Belediyesi Kış Temizliğine Başladı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Zafer Mahallelerinde kış temizliğine başladı. Ekipler, sokaklardaki çöp, yabani ot ve kurumuş ağaç yapraklarını süpürerek bölgeyi temiz hale getirdi.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Zafer Mahallelerinde kış temizliğine başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, hazırlanan program çerçevesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarına başladı. Sabahın ilk ışıkları ile çalışmalara başlayan ekipler, sokaklardaki tüm çöp, yabani ot ve kurumuş ağaç yapraklarını süpürerek bölgeyi temiz hale getirdi.

Temizlik çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ekiplerimiz bugün Dumlupınar ve Zafer Mahallelerinde temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Park Bahçe Müdürlüğü personellerimiz kuruyan ağaç dallarının budamasını yapıyor. Temizlik İşleri ekiplerimiz sokaklarımızı tertemiz bir hale getiriyor. Yazın 45 derece sıcakta, kışın eksi derecelerde Nazillimizin sokaklarının daha temiz olması için çalışmalara devam ediyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşçimizin emeği, alın teri bizler için çok önemli" dedi.

Kış temizliği faaliyetleri; Dumlupınar ve Zafer Mahallelerinin ardından Şirinevler, Sümer ve Yıldıztepe Mahallelerinde devam edecek. - AYDIN