Manisa'da kimyasal atık taşıyan tır devrildi: Ulaşım tek yönden sağlandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde kimyasal atık taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kimyasal atıklar yola dökülürken, ulaşım ise tek yönden sağlandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan kimyasal atık taşıyan N.B. yönetimindeki 07 BHV 383 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kimyasal atıklar ise yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Yolda her 2 yöne ulaşım tek yönden sağlanırken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.