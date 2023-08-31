Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi'ne Başvurular Başlıyor

Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi'ne başvurular 1 Eylül'de başlıyor. Sosyal yaşama dahil olamayan özellikle de çalışan ailelerin gündüz saatlerinde bakmakta güçlük çektiği büyükler, yaşlı kreşi ile keyifli ve verimli zaman geçirecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalara imza atan Konyaaltı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi'ne başvurular 1 Eylül'den itibaren başlıyor. Uluç Mahallesi'nde bulunan 60 yaş ve üzeri yaşlıların gidebileceği aktif yaş alma merkezinde, yaşlı sakinlerimiz uzmanlar eşliğinde günlük aktiviteler gerçekleştirerek, keyifli ve verimli vakit geçirecekler.

"Evlerinden alınacaklar"

Belediye ekipleri tarafından servislerle sabah 08,30'da evlerinden alınacak olan yaşlılarımız, akşam saat 17.00'de tekrar evlerine bırakılacak. Yaşlılarımızı sosyal yaşama dahil edecek olan merkezde, konferans salonu, el sanatları atölyeleri, müzik, bilgisayar ve yabancı dil gibi sınıflar, kütüphane, ilk yardım odaları, spor salonu ve kuaför yer alıyor. 10 Eylül'de sona erecek başvurular için www.konyaalti.bel.tr'den ya da 0 (242) 245 55 21 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

"Verimli ve keyifli zaman"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaşlı kreşinin sosyal yaşama dahil olamayan yaşlı bireyler için oldukça önemli olduğunu söyledi. Çalışan ailelerin yaşlı bireylerini gündüz saatlerinde kreşe bırakabileceklerini dile getiren Esen, "Aktif yaş alma merkezi sayesinde yaşlılarımız merkezimizdeki atölyelerde keyifli ve verimli zaman geçirerek sosyal yaşama dahil olacak, çocuklarının da gözü arkada kalmayacak" dedi. - ANTALYA