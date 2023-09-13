Kırıkkale'de Trafik Denetimlerinde 37 Bin 114 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 37 bin 114 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 118 araç trafikten men edildi. Denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, son bir haftada yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 37 bin 114 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 118 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerince, vatandaşların trafikteki can ve mal güvenliğini sağlamak için araç ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 4-12 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 10 bin 505 araca elektronik denetleme sisteminden (EDS) cezai işlem uygulandı, 118 araç da trafikten men edildi. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında 9 bin 94 hususi, 2 bin 969 ticari ve bin 416 ağır vasıta araç ve sürücülerin kontrolleri gerçekleştirildi. Şehir merkezi ve ilçelerde de denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, kural ihlali yapan 21 bin 64 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Güvenli trafik ve güvenli yolculuk için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE