Karacabey Longoz Ormanlarında Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Longoz Ormanlarında binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu gözlemledi. Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 7 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Longoz Ormanlarında buluştu. Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu belirtti.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Longoz Ormanlarında binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 7 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Longoz Ormanlarında buluştu.

Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, AA muhabirine, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.

Bölgenin tanıtımı, yerel halk ve gökyüzü severler için güzel bir buluşma olduğunu belirten Tüydeş, "UEDAŞ ekipleri de bölgede ışıkları kararttı. İlk kez bir elektrik firması arıza nedeniyle değil manzara sebebiyle ışıkları karattı. Bu da güzel bir durumdu. Değerli katılımcılar var. Gelenler memnun. Türkiye'nin dört bir yanından çok büyük bir katılım var. Bence bu bir rekor. Böyle bir gözlem etkinliğinin başka bir yerde örneği olduğunu sanmıyorum." dedi.