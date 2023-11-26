Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde başlayan kar yağışı kısa sürede köyleri beyaza bürüdü. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri sevindirdi.

Kar, balkanlardan Edirne'ye giriş yaptı: Sınır köyler beyaza büründü

EDİRNE - Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde başlayan kar yağışı kısa sürede köyleri beyaza bürüdü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri sevindirdi.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının belli aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.