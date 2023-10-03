Kamyonun Sürüye Çarptığı Kazada 17 Koyun Öldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonun yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, 17 koyun öldü. Kaza sonrası önlem alındı ve ölen koyunlar kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonun yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada, 17 koyun öldü.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Nurdağı kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa S.(52) yönetimindeki 06 CRH 748 plakalı kamyon, yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun öldü. Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, yolda önlem aldı. Ölen koyunlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam