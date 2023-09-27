Jandarma ekipleri sayesinde meyve bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Ağaköyü Alioğlu Mahallesi'nde bulunan bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle otlar tutuştu. Meyve bahçesinde çıkan yangını, çevrede devriye atan jandarma ekipleri fark etti. Jandarma ekiplerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve jandarmanın müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Meyve bahçesinin çevresinde bulunan ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında, meyve bahçesinde bulunan 1 hektarlık alan hasar gördü. - BARTIN