İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul sahillerine akın etti. Termometreler 38 dereceyi gösterirken, Sarıyer sahiline gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı. İstanbul'da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı'nda yüzmenin tadını çıkarttı. Sarıyer'de bulunan Aşiyan sahilinden denize giren birçok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti.

İstanbullular sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul sahillerine akın etti. Termometreler 38 dereceyi gösterirken, Sarıyer sahiline gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı.

İstanbul'da bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar park ve sahillere gitti. Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp İstanbul Boğazı'nda yüzmenin tadını çıkarttı. Sarıyer'de bulunan Aşiyan sahilinden denize giren birçok vatandaş, plajlar yerine Boğaz'da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti.

"Denize girdiğimizde serinliyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte boğaza denize girmeye geldiklerini belirten 9 yaşındaki Ali Bilgesu, "5 senedir yüzüyorum. Arkadaşlarımı çağırıyorum onlarla birlikte yüzüyoruz. Hava çok güzel denize girdiğimizde serinliyoruz. Dün keşke denize gireyim demiştim. Girdim çok serinledim. Su çok güzel" dedi.

"İnanılmaz sıcak bir hava var"

Oğluyla birlikte her hafta sonu Aşiyan sahiline yüzmeye geldiklerini dile getiren Mustafa Bilgesu, "Valla İstanbul güzel. Özellikle Aşiyan güzel. Burada çok güzel bir hava var. Oğlumla beraber sabah 6'da çıkıyoruz. Her Cumartesi, Pazar buradayız. İnanılmaz sıcak bir hava var" diye konuştu.

"Bu yaz geçen yazdan daha sıcak"

Bu seneki yazın geçen seneye göre daha sıcak geçtiğini ifade eden Bayram Şimşek, "Şu an gölgede bile gerçekten çok sıcak. Herhalde 38, 40 dereceyi gördük. Biz de serinlemek için arkadaşlarla geliyoruz. Hafta sonumuzu değerlendiriyoruz. Bu yaz geçen yazdan daha sıcak" şeklinde konuştu.

Denizin çok temiz ve serin olduğunu vurgulayan Cebrail Bayselam, "Deniz çok iyi. Hava çok sıcak. Boğaz akar olduğu için denizi çok serin. Marmara olmasına rağmen çok temiz. Biz de burada serinliyoruz. Denize girecek yer yok, her yer bin, bin 500 lira" ifadelerini kullandı.