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İstanbul'da kayalıktan denize düşen kadın hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

İstanbul'un Şile ilçesinde Fener Caddesi sahilinde dolaşan bir kadın, kayalıklardan denize düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fener Caddesi sahil kısmında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Şile Feneri'ne yakın bir kayalık alanda dolaştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Düşen kadının kayalık kısımlara çarptığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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