İETT otobüsünde gençlerin diskoya dönüşü

Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünde yolculuk eden bir grup genç, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen gençler, eğlencelerine otobüsten ininceye kadar devam etti.

- İETT otobüsünü diskoya çevirdiler

İSTANBUL - Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan bir grup genç, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüste dans eden grubun eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde yolculuk eden bir grup genç, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. Otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerine otobüsten ininceye kadar devam etti. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.