Hakkari'deki buzul çökmesinde öğretmenin cansız bedeni bulundu

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde meydana gelen buzul çökmesi sonucunda kaybolan öğretmen Mehmet Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Aydın ve diğer kayıp kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın'ın da cansız bedeni bulundu.

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul, Bursa, Sakarya, Erzurum ile Van'dan gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını çökmenin yaşandığı noktada yoğunlaştırdı.

Sabah saatlerinde Koç'un cansız bedenine ulaşan ekipler, aynı noktada Aydın'ın cenazesine de ulaştı.

Ekiplerce çıkarılan cenazeler, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede önüne geldi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Cennet Cehennem Yaylası'ndaki Cilo Buzulları bölgesinde buz kütlesi altında kalan iki kişiye, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığı belirtildi.

İki gün önce bölgeye gezi amacıyla giden 18 kişilik gruptaki 4 kişinin buzulların altında kaldığı, iki kişinin yapılan çalışmalarla sağ olarak kurtarıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Valiliğimiz koordinasyonunda JAK, UMKE, Polis Özel Harekat, Bursa, Sakarya, Erzurum, Van ve Hakkari AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, İstanbul'dan buzul ve mağara tecrübesi olan uzmanların da katıldığı çalışmalarla kalan iki vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Kurtarma aşamasında görev alan tüm ekiplere teşekkür eder, vefat eden vatandaşlarımızın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."