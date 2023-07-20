Hakkari'de çöken buz kütlesinin altında kalan kadının cenazesi defnedildi

Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde, çöken buz kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden 43 yaşındaki Hakime Koç'un cenazesi, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde defnedildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Adalet Bakanlığı personeli Koç'un cenazesi, Yeşilova köyün getirildi.

Koç'un cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından, ikindi vakti Gediz Müftüsü Sebahattin Turan'ın kıldırdığı namazdan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Koç'un yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakim Mehmet Kuruçalı, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dört gün önce Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken çökme nedeniyle buz kütlesinin altında kalan Hakime Koç'un cansız bedenine, yapılan aramalar sonunda önceki gün ulaşılmıştı.