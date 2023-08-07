Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Hava Sıcaklığı Nedeniyle Evlerde Duramayanlar Damlarda Uyuyor

Mardin ve Batman'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle evlerinde duramayanlar, damlarda kurdukları tahtlarda uyuyor. Açık havada uyumanın sağlıklı olduğunu belirten vatandaşlar, çocuklarının da tahtta uyumayı sevdiğini söylüyor.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden, gece de etkisini sürdüren hava sıcaklığı nedeniyle Mardin ve Batman'da evlerinde duramayanlar, dama kurdukları, 'taht' denilen sedirlerde uyuyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Adnan Çevik (40), 'dam palas' olarak nitelendirilen tahtlarda gecenin serinliğinden yararlandıklarını, geç saatlere kadar sohbet ettiklerini ve sonra da uyuduklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta hava sıcaklığı 44 derecenin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakların gece de hissedildiği Mardin ve Batman'da evlerinin içinde duramayanlar güneşin batışıyla damlara kurdukları, 'taht' denilen sedirlerde vakit geçirip, gece de burada uyuyor.