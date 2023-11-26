Gölpazarı'nda Köy Ürünleri Pazarı Kuruldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köy halkının yaptığı ürünler tezgahlarda sunuluyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Tarihi Taş Meydanı'nda güzel bir projeye imza attı. Köy halkının ürünlerini herkese ulaştırmak adına bir pazar kuruldu. Doğal, taze, emek ve köy kokan ürünlerin pazarı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sergilenmek üzere hazırlanıyor. Yumurta, domates, biber gibi pek çok ürün ilk elden halka ulaşıyor. Başkan Suer, hem mevsiminde, hem de doğal ve taze ürünlerin satıldığı pazar hakkında yaptığı konuşmada, 'Tarihi Taş Meydanı'nda kurulan pazara tüm Bilecik halkını davet ediyorum" dedi. - BİLECİK