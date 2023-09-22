Eylül Ayıyla Birlikte Sobalar Tezgahlardaki Yerini Aldı

Eylül ayının başlaması ile birlikte müstakil evde oturan vatandaşlar ve soba satıcıları kış hazırlıklarına başladı. Sobalı evde yaşayan vatandaşlar sobacıların yolunu tuttu. Doğal gaz ve elektrikli ısıtıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte sobacılık mesleği de eski günlerine dönmeye çalışıyor.

- Soba satıcılarında kış hazırlığı başladı

EDİRNE - Eylül ayının başlaması ile birlikte müstakil evde oturan vatandaşlar ve soba satıcıları hazırlıklarına başladı.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sobalar tezgahtaki yerini aldı. Sobalı evde yaşayan vatandaşlar sobacıların yolunu tuttu.Özellikle sabah ve akşamları havaların serinlemesi dolayısıyla vatandaşlar, kış hazırlıklarına başladı. Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, hava sıcaklıkları düştükçe piyasadaki yerini almaya devam diyor.

Doğalgaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor. 50 yıldır baba mesleği sobacılığı sürdüren Çilingirler Çarşısı esnaflarından Emre Nurlu, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışı yaptıklarını ifade etti.

"Gelip bakanlar oluyor"

Vatandaşların yavaş yavaş kış hazırlıklarına başladığını ifade eden Nurlu, "Gelip bakanlar oluyor. Özellikle köylerden gelen müşterilerimiz oluyor. Eylül ayının sonlarına doğru havalar serinlemeye başladığı zaman satışlarımız biraz daha hareketlenebilir. Kovalı sobalarımız, tuğlalı sobalarımız var. Bunun yanında peçka denilen kuzine tarzı fırınlı sobalar var. Onlar daha fazla tercih ediliyor. Çünkü içinde yemeğini yapıyor, ekmek pişiriyor ve kışlık yiyecek hazırlığı yapıyorlar. Çok işlevli olduğu için diğerlerine göre daha fazla tercih ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Bulgarlar Edirne'den soba alıyor

Bulgaristan'dan gelen vatandaşların da Edirne'den soba aldığını belirten Nurlu, ilerleyen günlerde satışların ve hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Kış hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Havva Civan, köyde yaşadığı için eksikleri tamamlamak ve sobası için 5 adet yeni boru almaya geldiğini ifade etti.