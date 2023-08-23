Eskişehir'de Sır Gibi Saklanan Kırmızı Dondurma

Eskişehir'de bir tatlı satışı yapan işletme, imal ettiği dondurmanın tarifini ve içeriğini sır gibi saklarken, ürünü tadanlar çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Eskişehir'de bir tatlı satışı yapan işletme, imal ettiği dondurmanın tarifini ve içeriğini sır gibi saklarken, ürünü tadanlar çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Odunpazarı ilçesi Hamam Yolu Caddesi'nde uzun yıllardır dondurma satışı yapan bir işletme ilginç bir ürün üretiyor. Bazı kırmızı meyveleri karıştırarak dondurma imal eden işletmeye gelen müşteriler tadın sırrını tahmin etmeye çalışıyor. Genellikle turistlerin tercih ettiği kırmızı dondurma oldukça tercih ediliyor. Dondurmayı tadan bazı vatandaşlar doğru meyveleri bilse de işletme çalışanları tarifi sır gibi saklıyor.

Uzun yıllardır işletmede dondurmacılık yapan Gani Karakaş, verilemeyen dondurma sırrı için şöyle konuştu;

"Aşk-ı Dondurma adı altında kırmızı meyveleri içeren bize özgü dondurma çıkardık. Bunun içeriğini de söylemiyoruz müşterilerimize. Dondurmayı biz ürettiğimiz için sırrını vermek istemiyoruz. Çok tahminde bulunan oluyor ama doğru karışımı bulan çok az. Genellikle kadınların ve turistlerin çok tercih ettiği bir mayhoş tada sahip. Genel olarak çok beğeniliyor." - ESKİŞEHİR