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Esenyurt'ta Sokak Kedisi Sprey Boya ile Pembeye Boyandı

Yaşam Haberleri

Esenyurt'ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı. Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Esenyurt Yaşam Haberler

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