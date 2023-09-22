Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşayan A.A., kaybolan 10 büyükbaş hayvanını bulmak için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan drone araştırması sonucunda hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan'da kaybolan büyükbaş hayvanlar drone ile takip edilerek bulundu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Yeniköy köyünde ikamet eden A.A., 21 Eylül 2023 günü saat 09.30 sıralarında Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, 20 Eylül 2023 günü Yeniköy köyü kırsalında on adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ve yaptıkları aramalara rağmen hayvanlarını bulamadığını beyan etti.

Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Refahiye Yeniköy köyü kırsalında drone ile yapılan detaylı araştırma neticesinde 21.09.2023 günü saat 11. 00 sıralarında kaybolan hayvanlar eksiksiz olarak bulunarak sahibi A.A.'ya teslim edildi. - ERZİNCAN