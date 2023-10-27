Elazığ'da Freni Patlayan Midibüs Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

Elazığ'da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patlayarak 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'da, fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşırken seyir halinde freni patlayan ve 2 araca çarpıp parka dalan midibüsün neden olduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harput Mahallesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesine ait 23 HK 803 plakalı midibüsün seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Freninin boşalması sonucu süratle ilerleyen midibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracı önüne aldığı metrelerce sürükledikten sonra refüjden geçirip savurduğu görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ