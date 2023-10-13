Edirne'de Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Edirne'de Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köprü ayağına inen itfaiye eri tarafından sıkıştığı taşın altından çıkarılan kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.
Edirne'de Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meriç Nehri kıyısında oturanlar, köprünün alt tarafından kedi sesi geldiğini duyarak durumu Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, nehre düştükten sonra yüzerek köprünün ayağına çıktığı anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye aracına bağladıkları halat merdiven yardımıyla aşağı indi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de köprüdeki araç trafiğini yavaşlatarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
Köprü ayağına inen itfaiye eri tarafından sıkıştığı taşın altından çıkarılan yavru kedi, fileyle yukarı çekilerek kurtarıldı.
Kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.