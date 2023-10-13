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Edirne'de Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Edirne'de Meriç Köprüsü'nün ayağında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köprü ayağına inen itfaiye eri tarafından sıkıştığı taşın altından çıkarılan kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.