Depremde hayatını kaybeden akademisyenin ismi okulda mescide verildi

SİİRT'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da hayatını kaybeden akademisyen Saadet Merve İlçin'in ismi, mezun olduğu okulda yaptırılan mescide verildi.

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Saadet Merve İlçin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybetti. İş insanı olan amcaları Barış ve Beşir İlçin, yeğenlerinin Siirt'te mezun olduğu Türk Telekom Fen Lisesi'ne 200 kişilik mescit yaptırdı. 3 ayda tamamlanan mescit, törenle açıldı. Törene Saadet Merve İlçin'in babası Salih İlçin, İl Müftü Yardımcıları İbrahim Ensari, Yahya Ertürk ve Muhammed Özdemir, Okul Müdürü İdris Yolbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saadet Merve İlçin'in babasının haberi olmadığını ve sürpriz yaptıklarını belirten Amca Barış İlçin, '8 ay önce yeğenimizi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Malatya'da kaybettik. Yeğenimizin ruhuna mescit yaptırmaya karar verdik. Babasının da bundan haberi yoktu, ona da sürpriz yapalım dedik. Ona bir rahmet getirtmişsek ne mutlu bize. Kendi mezun olduğu okulda mescit yaptırmak bizim için ayrı bir sevinç. Mescidin yapımında emeği geçen okul yönetimine teşekkür ederim. Mescidin hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. (DHA)