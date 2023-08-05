Çayırova Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, miniklerin renkli ve neşeli anlarına tanıklık etti. Çocukların delikanlılığa adım attığı bu özel gün, şehir turu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, miniklerin renkli ve neşeli anlarına tanıklık etti. Çocukların delikanlılığa adım attığı bu özel gün, şehir turu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çayırova Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel Sünnet Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte, çocuklar için unutulmaz anlar yaşandı. Etkinlik, şehir turuyla başladı. Üstü açık tur otobüsüne binen çocuklar ve ardından onlarca araç, Çayırova'nın sokaklarında sevinçle dolaştı. Belediye önünde düzenlenen şölen, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sünnet şöleninde konuşan Başkan Çiftçi, "Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Bugün çocuklarımızın mutlu günü. Çocuklarımız eğlenecekler ve mutlu olacaklar. Biz de onların bu sevincine eşlik edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler Çayırova Belediyesi olarak, çocuklarımızın her yaşında bilgi evlerinde çocuklarımızın her türlü alanda gelişebilmesi için, sosyal ve kültürel açıdan yetişebilmesi yani gelecekte birer kaliteli bireyler olabilmeleri için canla başla çalışıyoruz, bütün imkanlarımızı seferber ettik. Rabbim her birinin bahtını açık etsin" dedi.

Şölende özel gösteriler, sihirbazlık, palyaço ve jonglör gösterileri, DJ performansı gibi etkinliklerle minikler doyasıya eğlendi. Sünnet şöleni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KOCAELİ