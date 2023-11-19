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Bursa Sahillerinde Lodos ve Fırtına Etkili Oldu

Bursa'da etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle sahil ilçeleri korku dolu anlar yaşadı. Dev dalgalar sahile vurarak parkları doldurdu ve balıkçı teknelerini alabora etti. Ayrıca, dalgaların getirdiği kaya parçaları araçlarda maddi hasara yol açtı.