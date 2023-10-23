Bozüyük'te Kaldırımlara Yeni Dekoratif Banklar Yerleştirildi

Bozüyük'te ana cadde üzerindeki kaldırımlara 40 adet yeni dekoratif bank yerleştirildi. Bankların montaj çalışmalarını yerinde inceleyen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

Bozüyük Belediyesi ilçenin merkezi konumunda olan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki kaldırımlarda montajını tamamladığı yeni ve modern kent mobilyaları ile ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan çalışma hem işlevselliği hem de görselliği nedeniyle vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Son derece şık tasarımlarıyla hazırlanan banklar, kent sakinlerinin dinlenebildiği alanlar olurken aynı zamanda görsel olarak da ilçeye zenginlik katıyor. Başkan Bakkalcıoğlu yeni bankların montaj çalışmalarının ardından "Yeni dekoratif banklarımız ana cadde üzerindeki yerlerini aldı. İlçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." dedi. - BİLECİK