Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu Kızılcahamam yaylalarında aldı

ANKARA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Karadeniz'i andıran yaylalarında aldı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi. Burada, Karadeniz'i andıran görüntüsüyle kendisine hayran bırakan Salın Yaylası ve Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Yaylada bulunan inek ve koyunların otlandığı görülürken, vatandaşlar doğa ile iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Yaylada bulunan göletlerin çevresinde ve Soğuksu Milli Parkı'nda, vatandaşların kamp ve piknik yaptığı, bazılarının ise göletlerde balık tutmanın keyfini çıkardığı görüldü.

"Ailelerimizle vakit geçirme fırsatı bulduk"

Kurban Bayramı tatili dinlenmek için fırsat bulduklarını söyleyen Eyüp Bulut, "Hazır bayram tatilini de bulduk; ailemizle birlikte biraz dinlenelim diye geldik. Piknik yapmaya geldik, mangal yapıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz tatilin tadını çıkarıyoruz. Kurbanımızı kestik dinlenmek için böyle mola veriyoruz yani. Çok güzel" diye konuştu.

"Soğuksu bizim için Ankara'nın Karadeniz'i"

Genelde hafta sonları Soğuksu Milli Parkı'na geldiklerini söyleyen Serhat Tunçova ise "Soğuksu bizim için Ankara'nın Karadeniz'i biliyorsunuz. Burada huzur dolu bir ortamda kamp yapıyoruz. Çadırımızı kuruyoruz, sosyal aktivitelerimizi genişletiyoruz. Bayram tatilimizi değerlendiriyoruz. Kurban etini de burada değerlendiriyoruz. Kurban eti haricinde bütün aktivitelerimizde; gerek mangal yapmamız, çay demleyip içmemiz açısından, ailemizle birlikte huzurlu bir ortam sağlıyor burası bize. Biz buraya sıklıkla geliyoruz. Genelde fırsatını buldukça, özel sektör çalışanı olduğumuz için, çıkıp bu tarafa gelmeyi değerlendiriyoruz. Yoğun oluyor üst bölgelere çıktık, yer bulamadık daha sonra buraya indik. Bulabildiğimiz en iyi yer burasıydı. Yer biraz sıkıntı olabiliyor kalabalıktan dolayı" ifadelerine yer verdi.