Başkentray banliyö hattı Yenikent'e kadar uzayacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan( Osb )-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Güzergah boyunca incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, projenin önemi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Projemiz Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak." ifadelerini kullandı.

Toplamda 16 bin 17 metre uzunluğunda bir güzergah inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Projemiz, Sincan'dan başlayıp Yenikent'e uzanan 12 kilometrelik Başkentray Banliyö Hattını ve Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını kapsıyor." diye konuştu.

"İLTİSAK HATTI SAYESİNDE YILDA 4.4 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIZ"

Sincan- Yenikent arasında yeni çift hatlı bir demiryolu yaptıklarını da belirten Uraloğlu, söz konusu hatta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında üç yeni istasyon kurduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: Böylece Başkentray banliyö hattını Yenikent'e kadar uzatmış olacağız. Projemiz tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir toplu taşımayla metropol sistemine bağlayacağız. Aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız.

Ayrıca, şu anda tırlarla taşınan soda külünü demiryoluna kaydırarak karbon emisyonunun azalmasına da katkı sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, projenin sadece ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacağını aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyerek "Ülkemizin uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak çok kıymetli bir adım olacak." dedi.

"268 PERSONELİMİZ VE 127 MAKİNEMİZLE 7/24 ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Projenin altyapı işlerinde yüzde 85, üstyapı işlerinde ise yüzde 44 'lük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 99'unu tamamladık. Toplam 408 metre uzunluğundaki 4 köprümüzün inşasında yüzde 88'lik orana ulaştık. Üstyapı için ihtiyacımız olan 3 bin 560 ton rayın 3 bin 467 tonunu sahaya sevk ettik. Şu anda sahada 268 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

PROJE GENELİNDE YÜZDE 90 FİZİKİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Proje genelinde şu anda yaklaşık yüzde 90 oranında bir fiziki ilerleme kaydettiklerini de anlatan Uraloğlu, "Tüm bu ilerlemeler ışığında, inşallah altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yılın 3. Çeyreği içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sinyalizasyon ihalesine de yine bu yıl içerisinde çıkacağız. Tüm güzergâhın sinyalli ve elektrikli olarak banliyö yolcu ve yük trafiğine açılmasını ise 2027 yılı başında, 2026'nın sonuna doğru planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

DEMİRYOLLARI DEVLET POLİTİKASI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, demiryollarını Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden bir devlet politikası haline getirdiklerini vurguladı.

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğuna; 2 bin 251 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekleyerek 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bizleri bir araya getiren Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projemizle birlikte; Halkalı – Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz.

"MEVCUT DEMİRYOLU AĞIMIZI 2028'E KADAR 17 BİN 500 KİLOMETREYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "Bu hattımız 344 kilometre uzunluğunda olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra, Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve Halkalı/ Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı projesini de planlarımıza ekledik. Bu projemiz kapsamında Dünya Bankası ile yaptığımız görüşmelerde gayet olumlu ilerliyor. Yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda da inşallah onun da ihalesini yapacağız. Bu çalışmalarla mevcut demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde sürdürdü: Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bakın biz kimin ne düşündüğüne ve ne yapıp yapmadığına bakmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu yaklaşımla hem Ankara'mıza hem de ülkemize durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de milletimizin bize emanet ettiği her bir kuruşa sahip çıkıp çalmadan çırpmadan doğru yatırımlar yapıyoruz. Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkânı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, karayolundan demiryoluna geçişle karbon emisyonlarının azalması, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olacak.