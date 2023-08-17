Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaşam Haberleri
Aydın'ın Söke ilçesinde Konak Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda zeytinliklerde hasar oluştu.
Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Konak Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında zeytinliklerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Yaşam