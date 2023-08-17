Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde Konak Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda zeytinliklerde hasar oluştu.