Avcılar'da Minibüs Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

AVCILAR'da 3 yaşındaki Leylanur Doğan, sokakta oyun oynarken minibüsün altında kaldı. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza dün akşam 17.30'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Leylanur Doğan, Cevdet Uçkun'un idaresindeki 34 LJY 224 plakalı minibüsün altında kaldı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan'ın oynadığı sırada sokağa giren minibüsün altında kaldığı, durumu fark edenlerin olay yerine koşuşturduğu anlar yer aldı. Kazayı yapan sürücü Cevdet Uçkun ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.