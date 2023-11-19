Avcılar'da Fırtına Sonucu Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Avcılar'da fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

AVCILAR'da fırtınanın etkisiyle ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç saat 09.30 sıralarında fırtınanın etkisiyle kökünden yola doğru devrildi. Ağacın bir bölümü yol kenarına park edilen 34 HCP 115 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine itfaiye ve Avcılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, ağacı parçalar halinde kesti. Ağacın gövdesi ise getirilen iş makinesi ile itilerek otomobilin üzerinden alındı.