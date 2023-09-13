Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı.

Alevlerin arasında kalan mutfak tüpü paniğe neden oldu, ekipler güvenli bölgeye taşıdı

EDİRNE - Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Kirişhane mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir şahsa ait evin bahçesindeki palet ve odunlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek eve sıçramasının önüne geçti. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.