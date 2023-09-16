Afyonkarahisar'da Otelin Bahçesine Helikopter Düştü

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesine düşen helikopterde yaralı olmadığı belirlendi. İncelemeler devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesine iki kişilik helikopter düştü. İlk belirlemelere göre yaralı yok.

Afyonkarahisar'da saat 18.00 sıralarında uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığı iddia edilen 2 kişilik özel bir helikopter, 5 yıldızlı bir otelin bahçesine düştü. Helikopterin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler helikopterde bulunan 2 kişiye müdahale etti. Helikopterin düştüğü yerde geniş güvenlik önlemi alınırken otelden herhangi bir bilgi aktarılmadı. Helikopterin içinde bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.