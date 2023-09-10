Adana'da Bir Apartmandan 20 Ton Çöp Çıktı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıktı. Apartman sakinleri, çöpler nedeniyle yaşanan koku ve böcek istilasından dolayı belediyeden yardım talep etti. Belediye ekipleri, savcılık izniyle daireye girerek çöpleri temizledi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıktı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde apartman sakinleri, bir dairedeki çöpler nedeniyle yaşanan dayanılmaz koku ve böcek istilasından dolayı Çukurova Belediyesi'ne başvuruda bulunarak, sorunun çözülmesini talep etti. Bunun üzerine Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek, savcılık izni ile 6'ncı kattaki daireye girdi. Çöplerden dolayı dairenin kapısının zor açıldığı görülürken, içeriye giren temizlik personeli gözlerine inanamadı. İlaçlama yapılarak, çöpler poşetlerle kamyona yüklendi. 55 yaşındaki K.D.'nin yalnız yaşadığı daireden ilk etapta çıkarılan 20 ton çöp iki kamyonu doldurdu. Evin sahibi K.D. olan biteni izlemekle yetindi. - ADANA