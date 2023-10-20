3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde hava durumu değişti

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dün kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, bugün ise bölgede güneşli hava hakim.

- 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin dünü bu günü

VAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de dün kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkilerken, bu gün ise bölgede güneşli hava hakim.

Van'da pazartesi günü başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kara hazırlık yakalanan birçok sürücü yolda kaldı. Zinciri olan sürücüler zincir takarak yoluna devam ederken, zincirsiz olan sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dün yaşanan olumsuzluklara rağmen bugün bölgede güneş hakim.