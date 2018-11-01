Yaşam Tüneli"Nde Trafik Eğitimi

Samsun'da "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde çeşitli kentlerde trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ankara Karayolu'nda uygulama gerçekleştirildi.

Trafik kazasına neden olan kural ihlalleri konusunda araç sürücülerinin uygulamalı olarak bilgilendirilerek davranış değişikliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Yaşam için kısa bir mola" projesi çerçevesinde sürücü ve yolcular, karayolu kenarında oluşturulan "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edildi.

Sürücü ve yolculara burada polislerce olası trafik kazaları, kurallara uymamaları halinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ile cep telefonu ve emniyet kemeri konularında video izlettirilerek bilgilendirme yapıldı.

Yaşam çadırını ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarında ciddi oranda ölüm yaşandığını söyledi.

Alınan tedbirlere rağmen ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Kaymak, "Trafik kazası sebeplerine bakıldığında, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri kullanmama, telefon kullanma, yakın takip var. Bütün bu konularda yaşam tünelinde sürücüleri uyarmış olacağız. O anlamda bu, tamamen vatandaşlarımızın menfaatine. Onların dikkatini çekme anlamında çok faydalı bir çalışma. O yönüyle Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Samsun'da bu projeyi açmaktan çok mutluyuz. Bütün Samsunluları yaşam tünelini görmeye davet ediyoruz." dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, 100 günlük eylem planı kapsamında "Yaşam için kısa bir mola" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Sürücü ve yolculara yaşam tünelinde çeşitli filmler izlettirerek trafik kulları konusunda uyarmayı amaçladıklarını dile getiren Yavuz, "Aşırı hız, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri gibi konularda spot filmler vasıtasıyla 1-2 dakikalık sürede dikkatlerini çekip, yollarına devam etmeyi sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'dan Ünye'ye seyahat eden sürücülerden Sinan Şıvgın ise uygulamayı güzel bulduğunu belirterek, kendisi ve aracındaki yolcuların bilinçlendiğini kaydetti.