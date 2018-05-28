Yasak Aşk Cinayetinde Kocasını Aldatan Kadın Evli Olduğunu Saklamış

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşi Rukiye B'nin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Kuaför Ramazan Acar'ın annesi Rukiye B.'yi suçladı.

OĞLUNUN KIZ ARKADAŞI OLARAK TANIMIŞLAR

Antalya'da kuaför Ramazan Acar'ın, evinde birlikte yakalandığı müşterisinin kocası tarafından öldürülmesine ilişkin davada kuaförün annesi ve babası da "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Anne, oğlunun müşterisi olan Rukiye B.'nin evlerine de geldiğini ve oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdıklarını anlattı.

İLİŞKİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşi Rukiye B'nin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Rukiye B. kuaförüyle ilişkisi olduğunu kabul etti. Y.B hakkında ise 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davada kuaförün anne ve babası da "müşteki" oldu. Her ikisi de mahkemeye çıktı.

"BİZE BEKÂR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kuaför Ramazan Acar'ın annesi Rukiye B.'yi suçlayarak şunları söyledi: "Rukiye bizim eve geldi, bize kendini bekâr olarak tanıttı. Hatta bize sahte isim vermiş, adının Asi olduğunu söylemişti. Oğlumun kız arkadaşı olduğunu da söyledi. Hatta oğlumun evinde dahi yatmış. O zaman kimsenin haberi yok muymuş?"

"OĞLUM HATA YAPTI"

Maktûl kuaför Ramazan Acar'ın babası Zühtü Acar ise mahkemede verdiği ifadesinde şöyle konuştu: "Ben can almanın bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Sanıktan şikâyetçiyim. Ancak oğlumun bir hata yaptığı da doğrudur" dedi.

Dava, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

(Kaynak: Milliyet)