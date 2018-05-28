Yasak Aşk Cinayetinde Kocasını Aldatan Kadın Evli Olduğunu Saklamış
Antalya'da cinayetle noktalanan yasak aşk üçgeninde Rukiye B'nin ilişki yaşadığı kuaför Ramazan Acar'ın annesinden evli olduğunu sakladığı ortaya çıktı.
Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşi Rukiye B'nin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Kuaför Ramazan Acar'ın annesi Rukiye B.'yi suçladı.
OĞLUNUN KIZ ARKADAŞI OLARAK TANIMIŞLAR
Antalya'da kuaför Ramazan Acar'ın, evinde birlikte yakalandığı müşterisinin kocası tarafından öldürülmesine ilişkin davada kuaförün annesi ve babası da "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Anne, oğlunun müşterisi olan Rukiye B.'nin evlerine de geldiğini ve oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdıklarını anlattı.
İLİŞKİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşi Rukiye B'nin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Rukiye B. kuaförüyle ilişkisi olduğunu kabul etti. Y.B hakkında ise 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davada kuaförün anne ve babası da "müşteki" oldu. Her ikisi de mahkemeye çıktı.
"BİZE BEKÂR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Kuaför Ramazan Acar'ın annesi Rukiye B.'yi suçlayarak şunları söyledi: "Rukiye bizim eve geldi, bize kendini bekâr olarak tanıttı. Hatta bize sahte isim vermiş, adının Asi olduğunu söylemişti. Oğlumun kız arkadaşı olduğunu da söyledi. Hatta oğlumun evinde dahi yatmış. O zaman kimsenin haberi yok muymuş?"
"OĞLUM HATA YAPTI"
Maktûl kuaför Ramazan Acar'ın babası Zühtü Acar ise mahkemede verdiği ifadesinde şöyle konuştu: "Ben can almanın bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Sanıktan şikâyetçiyim. Ancak oğlumun bir hata yaptığı da doğrudur" dedi.
Dava, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.
(Kaynak: Milliyet)
-
Öldürdün eyvallah niye karıyı bıraktın arkada sen içerdeyken o daha çoook kuaför bulur Bi gerizekalı kadın için ömür çürütülmezCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Namus kavramını öğretmiş abi bence ikisine de kadın dediğin thlk olmamaliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adam nefsine hakim olamadı ama kendisininde sonu oldu şanssızlık işteCevap Yaz Yayından Kaldır
-
iyi olmuşşşşşş..ibret olsun...evli kadınla birlikte olan erkek mundardırrrrr...Cevap Yaz 7 5 Yayından KaldırYOLCU: Ölen adam tek basına yapmamış Kadına ne demeli evli kadın aldatmış o neolcak erkeğe kabahat buluyorsunuzTüm 28 yorumu okumak için tıklayın8 Yayından Kaldır