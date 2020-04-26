Yasağa rağmen sokakta 'çek çek' ile atık topladılar SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 2 göçmen halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu 2 göçmen halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri uygulama yaptı. Sokağa izinsiz çıkanlara para cezası kesildi. Pakistan ve Afganistan uyruklu 2 kişi ise sokağa çıkma yasağına uymayarak, çek çek ile çöplerden atık topladı.

Kaynak: DHA