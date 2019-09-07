Yaş meyve-sebze ihracatında yüzde 60 artış

07.09.2019 16:20

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artışla 13,6 milyon dolara yükseldi.

UYMSİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, aralarında "Bursa siyahı" incirinin de olduğu yaş-meyve sebze ile temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 13,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB, geriye dönük 12 ayda ise 128,3 milyon dolar ihracata imza attı. Birliğin en önemli ihracat pazarları arasındaki AB ülkeleri yüzde 80 pay ile en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

"Bursa siyahı" inciri Asya'da görücüye çıktı

UYMSİB, yeni ihracat pazarları kapsamında katıldığı Hong Kong'daki Asia Fruit Logistica Fuarında, "Bursa siyahı" incirini de tanıtarak Türkiye ihracatını artırmaya çalışıyor.

Çin'in Hong Kong şehrinde 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen taze meyve alanında dünyanın tek uluslararası ticaret fuarına info stant ile katılan UYMSİB, Çin ve tüm Asya pazarına açılmanın kapısı olan fuarda binlerce ziyaretçiye "Bursa siyahı" incir tadımı yaptırdı.

Fuara katılan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Aşkar ile üyelerin, Çinli profesyonel alıcılara ikram edilmek üzere götürdüğü toplam 100 kilogram "Bursa siyahı" inciri, büyük ilgi gördü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 2008 yılında Bursa'yı ziyareti sırasında tadına baktığı ve yine kraliyet ailesinden Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın da hamilelik döneminde beğeniyle tükettiği "Bursa siyahı" inciri, uzun raf ömrü, dış görüntüsü, iriliği, tatlı ve sulu iç yapısıyla biliniyor.

Kaynak: AA