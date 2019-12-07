Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı
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Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan yeşil ağaçkakan, veterinerler tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

07.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:13
Yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan koruma altına alındı

'un ilçesinde bulunan yeşil ağaçkakan, veterinerler tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.


Terme ilçesinde bir avcı tarafından kanadından yaralı halde bulunan yeşil ağaçkakan, duyarlı avcı tarafından 'deki veteriner kliniğine getirildi. Daha sonra Veteriner Hekim Filiz Taslı tarafından yeşil ağaçkakanın ilk müdahalesi yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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