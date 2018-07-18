Yaralı Göçmenler Hastaneye Sevk Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında kurtarılan 21 göçmenden 2'sinin solunum yetmezliği çektiği, 19'unun ise hafif yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen, Mersin'in Silifke ilçesi Seka Limanı'na getirildi. İlk müdahaleleri Seka Limanı'nda yapılan 21 göçmen, Silifke Devlet Hastanesi Aciline ambulanslarla sevk edildi. Yaralı 21 göçmenin 2'sinin solunum yetmezliği çektiği, 19'unun ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Hastaneye sevk edilen yaralılar müşahede altına alındı. Gerek görüldüğü takdirde ağır olan 2 yaralının Mersin'e sevk edileceği bildirildi.

(Murat Şengi - Rüşan Anıl Atar/İHA)