Yaralı Delice Doğan tedavi altına alındı

Yaralı Delice Doğan tedavi altına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Delice Doğan tedavi altına alındı.

23.09.2019 11:36
Yaralı Delice Doğan tedavi altına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Delice Doğan tedavi altına alındı.


Gevaş ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Delice Doğan (Falco Subbuteo), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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