Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangının ortasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangının ortasında kalan inek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Bozkurt ilçesi Cumalı Mahallesinde meydana geldi. Hatice Ç.'ye ait samanlıktan yükselen alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Samanlığın içinde ineğin bulunması ve alevlerin yükselmesi paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri samanlığa girdikleri esnada bir ineği yaralı olarak kurtardı. Maddi hasarın meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA